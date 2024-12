Vinarji se bojijo Trumpa in njegovih carin

Svet vina se sooča z upadom prodaje, ki so ga zaznali tudi vinarji na Goriškem. Zadnji podatki pravijo, da se je med januarjem in julijem prodaja za znižala za 2,5 odstotka. Kljub temu pa je povpraševanje po kakovostnih proizvodih še vedno veliko. O tem priča tudi polna dvorana društva UGG v Gorici, kjer je v petek potekal peti dobrodelni dogodek z naslovom Živijo, ki ga družina Radikon prireja vsaki dve leti v spomin na oslavskega vinarja Stanka Radikona, ki je umrl leta 2016.

»Zadovoljni smo, da je bil dogodek tako uspešen. Obiskalo ga je preko tristo dvajset ljudi, ob tem pa gre poudariti, da je šlo za prave vinske navdušence, za olikane osebe, ki so pri tovrstnih dogodkih prej izjema kot pravilo,« nam je po uspešno izpeljanem večeru zaupal Saša Radikon.

Oslavski vinar, ki je z mamo Suzano in sestro Ivano uspešno prevzel vajeti kmetije po smrti očeta Stanka, je tudi sam opazil, da se je prodaja vina nekoliko upočasnila.

V ZDA pričakujejo težave

»Negativen trend je mogoče opaziti na vseh trgih, predvsem pa na azijskem. Treba pa je poudariti, da so kakovostna vina, ki so značilna za našo deželo, vsekakor zabeležila bolj obetavne rezultate: trpijo bolj tisti, ki delajo na številkah, ne pa na kakovosti,« je poudaril Radikon in dodal, da se bodo v naslednjih letih vinarji morali soočiti tudi s težavami na ameriškem trgu. Te bodo namreč posledica nove davčne politike Donalda Trumpa.

»Ameriški uvozniki so mi potrdili, da namerava Trump obdavčiti vsa vina iz Evrope. Med prvim mandatom je davek doletel le francoska, nemška in španska vina, tokrat pa kaže, da bodo obdavčitvi podvržena tudi italijanska in slovenska. Vprašanje pa je, koliko bo ta davek znašal,« nam je med večerom zaupal Saša Radikon.

Izkupiček gre bolnišnici

Dobrodelni dogodek je oblikovalo petinštirideset priznanih vinarjev iz cele Furlanije - Julijske krajine, iz Slovenije in tudi iz bolj oddaljenih krajev, svoje izdelke je ponujalo sedem kmetij, svoje jedi pa šest restavracij, poleg tega še tri obrtne pivovarne ter po ena žganjarna in pražarna. Izkupiček bodo organizatorji namenili oddelkoma za onkologijo in intenzivno nego bolnišnice v Gorici. Ob priznanih vinarjih je bilo videti tudi nekatere nove obraze, ki so se z vinarstvom začeli ukvarjati pred kratkim. Medte spada Luca Dellisanti, mladi vinar iz Štandreža, ki se je s svojim vinom Okus prireditve prvič udeležil. Po opravljenem univerzitetnem študiju iz genetike v Londonu se je Dellisanti naposled odločil, da se vrne v domače kraje in stopi v svet vina.

»V Londonu sem bil zaposlen v laboratoriju, opravljal sem genetske teste, razumel pa sem, da ni ta poklic, ki bi ga rad opravljal celo življenje. Leta 2017 sem se tako vrnil v domače kraje, zaposlil sem se najprej pri kmetiji Paraschos, nato pa pri Radikonu,« nam je razkril Dellisanti.

S časom je začel obdelovati svoje vinograde, osredotočil se je na sorti friulano in merlot, letina 2022 pa je bila prva, ki jo je ustekleničil.

»Z odzivom sem izredno zadovoljen, počaščen sem, da sem lahko tudi jaz bil del tako pomembnega dogodka,« je o večeru povedal mladi vinar Luca Dellisanti.

Prišli številni prijatelji

Dogodek Živijo predstavlja pravi raj za ljubitelje naravnih in maceriranih vin, čeprav je Saša Radikon poudaril, da prave selekcije kmetij na podlagi tipologije pridelanega vina ni bilo. »Gre za prijatelje naše družine, s katerimi dvajsetega decembra, ko je imel Stanko rojstni dan, skupaj praznujemo,« nam je razkril. Iz kraja Vittoria na Siciliji je tako pripotovala v Gorico vinarka Arianna Occhipinti, ki jo z družino Radikon veže globoko prijateljstvo.

»Ko sem še študirala enologijo, sem obiskala Radikonovo kmetijo: Stanko je postal zame pravi mentor. Z leti se je profesionalen odnos spremenil v prijateljstvo, tako da s Sicilije vsakič pridem rade volje,« je povedala vinarka. Biti ženska v svetu, ki je tradicionalno bolj moško obarvan, ni bilo vedno lahko. »Potrebovala sem korajžo, moč in tudi nekaj občutljivosti. Mislim, da sem se v primerjavi z moškimi kolegi morala na začetku bolj potruditi, da so me ljudje jemali resno. Na prehojeno pot sem danes ponosna, saj se ukvarjam v prvi osebi tako z delom v vinogradu kot v kleti,« nam je svojo izkušnjo zaupala vinarka s Sicilije Arianna Occhipinti.