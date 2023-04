Vrača se TPPZ Pinko Tomažič

V Števerjan se vračajo pevke in pevci tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki bodo oblikovali program letošnjega prvomajskega praznika na Bukovju. Zadnjič so tržaški pevci in pevke na števerjanskem prvomajskem prazniku nastopili leta 2010.

Na sedežu kulturnega društva Briški grič na Bukovju se bo v ponedeljek, 1. maja, kulturni program pričel ob 17. uri z nagovorom ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič bo takoj zatem postregel s pesmimi, ki še danes kot v preteklosti izpričujejo željo po svobodi, pravičnosti in miru. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani kulturnega središča. Po pevskemu nastopu se bo praznik nadaljeval v družbi Štefana in Ivane Nanut, ki bosta poskrbela za veselo razpoloženje ob glasbi.

Prvega maja v dopoldanskih urah bo potekal tudi čezmejni pohod po briških gričih, ki je namenjen vsem ljubiteljem hoje in življenja na prostem. Zbirališče bo ob 8.30 na sedežu kulturnega društva Briški grič na Bukovju, od koder se bodo udeleženci in udeleženke odpravili na pot ob 9. uri. Sprehod netekmovalne narave bo speljan po briških gričih in mimo vinogradov, predvideno je tudi prečkanje državne meje.

Pri razglednem stolpu v Gonjačah bo ob 13. uri postanek s krajšo slovesnostjo pred tamkajšnjim spomenikom. Povratek na Bukovje je predviden ob 15. uri. Za dodatne informacije je na razpolago Silvan (tel. 327-9343297).

Na prazničnem prizorišču na Bukovju bodo stojnice s hrano in pijačo odprli že ob 12. uri. Števerjanski prvomajski praznik poteka pod pokroviteljstvom Slovenske kulturno gospodarske zveze in ob podpori Zveze slovenskih kulturnih društev.