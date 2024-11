Vrata je odprla prva varna soba v Sloveniji

V Novi Gorici je danes vrata odprla varna soba za uživanje drog. Odvisniki si bodo tako lahko drogo vbrizgavali pod nadzorom, dobili bodo sterilni material, nudili jim bodo strokovne pogovore z namenom postopnega odvajanja. Na ta način se bodo zmanjšala tveganja pri ljudeh, ki uporabljajo droge oziroma so zasvojeni s psihoaktivnimi substancami.

»Danes odpiramo prvo varno sobo v Sloveniji in s tem je led prebit. Med nami so ljudje, ki ne zmorejo živeti brez substanc kljub volji, ki jo imajo. Kljub prizadevanjem sorodnikov ne dobijo te bitke in ko je nekdo čisto na dnu, ko je na tleh in ko ne vidi nobenega izhoda, ima od danes naprej varno točko, kamor lahko gre in tam je zanj tudi poskrbljeno. Za varno sobo pa na začetku predvidevamo, da ne bo velikega odziva, računamo na okrog 40 uporabnikov letno, ki bodo tam oskrbljeni. Sčasoma pa računamo, da bodo tisti, ki se skrivajo, tudi našli pogum in se priključili temu sistemu,« je povedal predsednik Lokalne akcijske skupine mestne občine za preprečevanje zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica Miha Kramli.

Varna soba je postavljena v okvir prostorov, ki so bili doslej v uporabi zgolj za program Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog na Sedejevi 9a v Novi Gorici. Za njeno ureditev je novogoriška mestna občina namenila slabih 30.000 evrov.