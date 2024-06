Vrnitev v šestdeseta leta

Gorica Modni dodatki, oblačila, oblačila, dizajnerski predmeti ... V palači Attems Petzenstein v Gorici si bo od sobote, 29. junija, mogoče ogledati novo razstavo, ki bo posvečena italijanski modi, umetnosti in dizajnu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Razstavo so pripravili Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci, Raffaella Sgubin in Lorenzo Michelli, na ogled bo do 27. oktobra. Postavitev je podobno zasnovana kot lanska razstava, ki je bila posvečena petdesetim letom.

V veži palače Attems Petzenstein so na ogled postavili avtomobil tipa Ferrari 275 GTB iz leta 1965, ki velja za eno izmed najbolj razpoznavnih vozil iz tistega obdobja. V palači si je zatem mogoče ogledati ravne dizajnerske predmete, ki so nastali pred več kot pol stoletja. Razstavljena sta telefon Grillo in radio TS502, ki sta sad ustvarjalnosti Marca Zanusa in Richarda Sapperja. Poleg tega so na ogled tudi televizor znamke Brionvega, pisalni stroj Valentine, ki ga je Ettore Sottsass zasnoval za družbo Olivetti, in oblačila iz modnih hiš Valentino, Capucci, Missoni, Pucci in Balestra. Na razstavi so na ogled tudi torbice in razni usnjeni izdelki Ferragama, Guccija in Roberte di Camerino. Modo iz šestdesetih let je zaznamovala tudi uporaba plastike (Getulio Alviani in Germana Marucelli), sicer je kar nekaj sprememb doživela tudi glasba. Na razstavi je mogoče spoznati tudi t.i. Britaly. Gre sicer za britanske glasbenike, ki so še večje uspehe kot v domovini dosegli v Italiji. Razstavo si bo mogoče ogledati od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Še pred jutrišnjim odprtjem so včeraj v palači Attems Petzenstein gostili deželnega odbornika za kulturo Maria Anzila.