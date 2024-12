Warhol v pričakovanju na EPK 2025

V palači Attems-Petzenstein na Kornu so včeraj odprli veliko razstavo del ikone globalnega pop arta Andyja Warhola Beyond Borders, ki bo eden od osrednjih likovnih dogodkov deželne kulturne ustanove Erpac ob Evropski prestolnici kulture 2025. Warhol je svetovno znano ime, ki naj bi v Gorico privabilo trume obiskovalcev, si nadejajo pri deželni upravi, kjer si EPK zamišljajo predvsem kot priložnosti za trženje in turistično promocijo ne samo Goriške, ampak celotne FJK, po kateri so in še bodo v letu 2025 razkropljeni koncerti in drugi dogodki.

Izrazito tržni pristop je razviden v izbiri popularnega in izrazito komercialnega umetnika, kakršen je Andy Warhol. Razstava v Attemsovi palači, ki so jo odkupili od specializirane družbe Madeinart s sedežema v Rimu in Milanu in jo je vsebinsko pripravil Gianni Mercurio, zajema 180 umetnikovih del in ponuja obiskovalcem celovit vpogled v Warholovo ustvarjalno pot, v značilnosti njegove estetike, v začetke njegovega likovnega izražanja, ki se je vselej gibalo na meji med provokativnostjo in spretnim izkoriščanjem pravil potrošniškega kapitalizma.

Na ogled bo do 4. maja

Razstava bo postavljena do 4. maja 2025. Ogled bo vse dni med 9.in 19. uro, zaprta bo le 25. decembra, 31. decembra bo urnik 9-13, 1. januarja pa 13-19. Cena vstopnic je 12 evrov, znižane za skupine in razne upravičence 8 evrov, za mladoletne in seniorje over 65 pa 5 evrov.