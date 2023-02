V jutranjih urah je v Krminu prišlo do prometne nesreče. Iz še nepojasnjenih razlogov, ki jih raziskujejo goriški karabinjerji, je voznik osebnega avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v hišni zid. V nesreči ni bilo soudeleženo nobeno drugo vozilo.

V avtomobilu sta se vozili dve osebi, moški in ženska, stara približno 50 in 75 let. Reševalci so ju prepeljali v goriško bolnišnico (moškega z rumeno, žensko pa z zeleno triažno kodo).