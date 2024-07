Uspeh nad pričakovanji, katalog tudi v slovenščini

Največja razstava del Tullia Cralija, kar jih je doslej bilo na ogled v Furlaniji - Julijski krajini, je dobila še svoj katalog. Pravzaprav sta kataloga dva: eden v slovenskem in drugi v italijanskem jeziku. Ob katalogu pa je po novem na voljo še italijansko-angleški vodnik.

Vse je Marino De Grassi, kustos razstave Tullio Crali. Življenje za futurizem, ki jo prirejajo v sklopu EPK 2025, predstavil včeraj v goriški mestni hiši, kjer je razkril tudi novost: do 31. avgusta bo razstava na ogled tudi v večernih urah. Ob njem sta spregovorila še občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in vodja občinskega urada za kulturo Mariapia Zampa. De Grassi je tudi naznanil, da je razstavo, ki so jo postavili na ogled v goriškem muzeju Svete Klare aprila, doslej obiskalo okrog sedem tisoč ljudi.

Iz Slovenije 11 odstotkov

»Tako množično število obiskov je preseglo naša pričakovanja. Sedaj pa bo muzej Svete Klare tudi zvečer odprt, tako da bomo prav vsem omogočili ogled,« je dejal kustos in dodal, da si je do 30. junija Cralijeva dela ogledalo šest tisoč ljudi. Od teh je 11 odstotkov obiskovalcev prišlo na ogled v Gorico iz Slovenije. Najštevilnejši do bili domačini, Cralijeva in druga dela si je ogledalo dva tisoč Goričanov. Številno obiskov so zabeležili tudi iz Trsta, nato iz Vidma. Zanimiv podatek zadeva obiske iz drugih krajev: v Gorici je Cralijeva dela spoznalo kar 45 Londončanov.

Odkar so jo aprila odprli, razstava ni bila samo množično obiskana, temveč je dobila tudi nekaj dodatnih umetniških del, s katero so jo dopolnili.