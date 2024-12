Zaprtja ambulant Asap ni na obzorju

»Kdaj bomo zaprli ambulante Asap? Odgovora ni in ne bo, dokler ne bomo rešili problema pomanjkanja zdravnikov splošne medicine,« je bil jasen Antonio Poggiana, direktor zdravstvenega podjetja Asugi, ki se je v sredo z deželnim odbornikom za zdravstvo Riccardom Riccardijem udeležil izredne seje občinskega sveta v Gorici. Srečanje je bilo v celoti posvečeno težavam goriškega javnega zdravstva, kot so že pred meseci zahtevali člani mestnega Odbora za javno zdravstvo.

Ni bilo prostora za vse

Da je tema v Gorici zelo občutena, je dokazalo tudi veliko število občanov, ki so srečanje želeli spremljati v živo. Dvorana je bila celo pretesna za vse, tako da so lokalni policisti, da bi se izognili kršitvam varnostnih predpisov, morali odsloviti nekaj ljudi.

Po uvodnih besedah župana Rodolfa Ziberne so svetniki Andrea Picco (Noi Mi Noaltris GO), Rosy Tucci (Gorizia è tua) in Marco Rossi (Demokratska stranka) prebrali besedilo glasovalne pobude, na podlagi katere je prišlo do sklica včerajšnje seje, nakar sta Poggiana in Riccardi odgovarjala na svetniška vprašanja. Postavili so jih predstavniki opozicije, in sicer že omenjeni Picco, Tucci in Rossi ter še Franco Zotti (Zotti contro tutti), Antonio Devetag (Gorizia 3.0), Giulia Roldo (Martina sindaco) in Emanuele Traini (Ragione autonoma FWD).Več vprašanj je bilo povezanih z ambulantami zdravstvenega varstva Asap. Le-te trenutno oskrbujejo okrog 4000 Goričanov, ki so ostali brez družinskega zdravnika, te figure pa nikakor ne morejo nadomestiti, zato je svetnike zanimalo, kdaj naj bi se razmere normalizirale. Poggiana odgovora ni imel, saj, kot je povedal, skuša zdravstveno podjetje na vse načine pridobivati nove zdravnike splošne medicine, le-teh pa primanjkuje po vsej Italiji. »Da ne bi odpirali dodatnih ambulant Asap, smo povišali maksimalno število pacientov, ki jih lahko ima posamezen zdravnik, zdravnikom, ki sprejmejo pogodbo za določen čas, pa zagotovimo brezplačno uporabo prostorov, opremo, kritje stroškov za elektriko, ogrevanje in smetarino ter tajniško osebje. Kljub temu, da stalno objavljamo razpise, odziva ni dovolj,« je pojasnil Poggiana. Glede dolgih čakalnih dob je Poggiana povedal, da je tudi na tem področju težava v pomanjkanju kadra, terminov pa se skušajo v primerih, kjer ni druge rešitve, držati tudi tako, da krijejo strošek storitve pri zasebnikih. Glede čezmejnega sodelovanja je Poggiana spomnil na uspešen projekt Doma žensk v Parku Basaglia, ki ga bodo odprli tudi slovenskim državljankam, ob tem pa je omenil projekt Interreg, ki je posvečen čezmejnemu sodelovanju v izrednih zdravstvenih razmerah. Glede možnosti, da bi pomanjkanju zdravnikov kljubovali s tem, da bi zaposlovali slovenske specialiste, je Poggiana odvrnil, da se na slovenski strani tudi spopadajo s podobnimi težavami in da včasih iz Šempetra celo zaprosijo Asugi za pomoč.

Govor je bil tudi o načrtih Dežele FJK in zdravstvenega podjetja na območju nekdanjega pulmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto, kjer urejajo t.i. zunanji bolnišnični oddelek (Ospedale di comunità), skupnostni dom (Casa di comunità) in kjer že deluje teritorialni koordinacijski center za zdravstvo in oskrbo (Centrale operativa teritoriale). To so službe, ki naj bi korenito spremenile deželni zdravstveni sistem, saj je njihov cilj razbremenitev bolnišnic neakutnih oz. kroničnih primerov. V teh prostorih, ki naj bi jih odprli leta 2026, bodo delovali tudi zdravniki splošne medicine. »Doživljamo največjo krizo javnega zdravstva doslej. Vsa politika, brez razlik, je za to odgovorna, saj plačujemo za odločitve, ki niso bile sprejete v preteklosti. Dežela bo prihodnje leto v zdravstvo vložila še več kot lani, moramo pa razumeti, da sistem potrebuje korenite spremembe, saj so se potrebe v času spremenile. Zakaj bi odpirali dodatne porodnišnice, ko imamo 25-odstotni upad rojstev, čez dve desetletji pa bo vsak drugi občan starejši od 65 let? Bolnišnic ne bomo zapirali, vse pa ne morejo izvajati istih storitev. Potrebujemo specializacijo in vlaganje v izvenbolnišnične storitve,« je zaključil Riccardi.