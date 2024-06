Zavrnjena prošnja za referendum o porušenju nekdanje bolnišnice

»Na goriški občini so zavrnili prošnjo, s katero smo se zavzeli za sklic referenduma glede porušenja nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto. Sami smo še vedno prepričani, da je treba poslopje ohraniti, saj po našem mnenju na goriški občini niso ustrezno ocenili stroškov rušenja in izgradnje nove stavbe. Spričo povedanega razmišljamo, ali vložiti pritožbo na deželno upravno sodišče.« Tako pravi arhitekt Romano Schnabil v imenu odbora občanov, ki nasprotujejo porušenju nekdanje bolnišnice in izgradnji novega višješolskega središča v Ulici Vittorio Veneto..

Člani odbora so se včeraj zbrali na javnem srečanju v Trgovskem domu, kjer je Schnabl pojasnil, kaj se je zgodilo s prošnjo po sklicu referenduma. Po njegovih besedah je odbor garantov zavrnil prošnjo, ker občina nima ekskluzivne pristojnosti nad gradnjo novega višješolskega središča, temveč bo zanj poskrbela deželna enota za decentralizacijo EDR.

»Naš odbor je zahteval sklic referenduma, s katerim bi se občani izrekli o varianti št. 52 k prostorskemu načrtu. V njem se je občina zavzela za spremembo namembnosti zemljišča, na katerem je zgrajena nekdanja bolnišnica. Do pred kratkim je bilo območje namenjeno bolnišničnim dejavnostim, medtem ko je po nedavni odobritvi variante s strani goriškega občinskega sveta namenjeno šolskim. Znašim referendumom smo se zavzeli, da bi ohranili dosedanjo namembnost, vendar je odbor garantov ocenil, da je gradnjo višješolskega središča vključena tudi deželna enota za decentralizacijo EDR, zaradi česar občina naj ne bi imela ekskluzivne pristojnosti nad projektom. Mi se s tovrstno interpretacijo ne strinjamo, saj ugotavljamo, da je urbanistično načrtovanje v ekskluzivni pristojnosti občine, zaradi česar sklicevanje na deželno enoto za decentralizacijo EDRnima po naši oceni prav nobene veze,« poudarja Schnabl in pojasnjuje, da ima poslopje nekdanje bolnišnice kakorkoli še vedno tudi določeno gospodarsko vrednost. Po njegovi oceni je nekdanja bolnišnica vredna kakih petnajst milijonov evrov, ki jim je treba prišteti še pet milijonov evrov za porušenje poslopja.

Porušenje prinaša izgubo

»V primeru porušenja bi imeli preko dvajset milijonov evrov izgube,« opozarja Schnabl, po katerem ni prav nič smiselna niti selitev raznih višjih srednjih šol z italijanskim učnim jezikom v novo višješolsko središče, ki bi ga goriška občina in dežela radi zgradili na območju nekdanje bolnišnice. »Kaj bo z nekdanjim višješolskim zavodom Galileo Galilei? In kaj bo s poslopjem nekdanjega tehničnega zavoda Enrico Fermi? Bo treba porušiti tudi to poslopje?«se sprašuje Schnabl in poudarja, da goriška občina naj ne bi pripravila ustrezne študije, s katero bi določila stroške in prave koristi celotnega projekta.

»Vzeli bomo v poštev možnost pritožbe na deželno upravno sodišč, sicer smo ne glede na to prepričani, da gre v vsakem primeru za veliko potrato javnega denarja,« poudarja Romano Schnabl.

Za porušenje nekdanje bolnišnice je Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila pet milijonov evrov finančnega prispevka. Poslopje je trenutno v lasti zdravstvenega podjetja, ki ga bo brezplačno odstopilo deželni enoti za decentralizacijo EDR. Zdravstveno podjetje bo še naprej lastnik dveh stavb, ki se nahajajo na levi in desni strani nekdanje bolnišnice.