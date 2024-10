V nedeljo se je uspešno zaključil drugi dvodnevni obrtni sejem Go Makers, ki so ga v nekdanji železnini Krainer v Raštelu priredili zveza obrtnikov Confartigianato, Lokalna akcijska skupina Kras in gostinska šola Ad Formandum pod pokroviteljstvom Občine Gorica in Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

Razstavljavcev je bilo dvajset, prijavljenih na razne delavnice, predstavitve in druge dogodke pa 350. Kar nekaj je bilo po besedah organizatorjev tudi drugih obiskovalcev, ki so prišli od blizu in daleč in so ob obrtniških izdelkih - od keramike do nakita, mozaikov in oblačil - lahko občudovali tudi eno izmed najbolj sugestivnih mestnih ulic in njenih zgodovinskih trgovin. Organizatorji že razmišljajo o prihodnjem sejmu, na katerem želijo prirediti še več praktičnih prikazov ter utrditi gastronomsko in tudi slovensko ponudbo.