Zelena luč za dela na Rojah

Deželni svet je prižgal zeleno luč za preureditvena dela na območju goriškega letališča Duca d’Aosta, kjer bodo od naslednjega leta dalje gostili množične dogodke in koncerte mednarodno priznanih umetnikov. Potem ko so pred dvema tednoma goriški župan Rodolfo Ziberna, deželni odbornik za turizem in gospodarske dejavnosti Sergio Emidio Bini in predsednik družbe Ada (Amedeo Duca d’Aosta), ki je upravitelj letališča, Antonio Vivona, je deželni svet odobril dokument s smernicami za načrtovanje (DIP). Le-ta vsebuje direktive za preoblikovanje letališča na Rojah v goriško areno Campovolo. Za uresničitev novega prireditvenega prizorišča je Dežela goriški občini že nakazala 2,5 milijona evrov.

Pričakujejo vsaj sto tisoč ljudi

Za dela ni na razpolago ogromno časa: maja 2025 morajo biti dokončana, saj takrat pričakujejo prvi večji dogodek v sklopu GO! 2025 s približno sto tisoč obiskovalci. Na Rojah predvidevajo v naslednjem letu različne koncerte mednarodnih zvezdnikov in priznanih skupin na ravni Coldplayev in posledično množično udeležbo. Do maja je treba na novem prizorišču za koncerte, katerega površina bo znašala slabih 20 hektarjev, postoriti še vse, kar je potrebno za organizacijo tako velikih dogodkov: od postavitve odra in zakulisja, ureditve prostorov za javnost in evakuacijskih poti do vzpostavitve kanalizacije, oskrbe z vodo in električno energijo, omrežnega kabliranja in geoloških analiz. Nujno potrebno bo tudi nadomestiti dotrajane ograje z novimi. »Dela je treba izvesti ob upoštevanju ne samo dejstva, da na območju veljajo predpisi ustanove ENAC za manjša letališča, ampak tudi, da obstajajo krajevni zdravstveni in higienski, statični, deželni in urbanistični predpisi, ki so vezani na zakonodajo na deželni in državni ravni,« so o delih, ki bodo trajala največ 120 dni, sporočili z Občine Gorica. Najprej pa bodo potekala sanacijska dela, med katerimi bodo odstranjevali morebitna ubojna sredstva in očistili rastlinje.

Naložba na dolgi rok

»Po predvidenih posegih bo letališče funkcionalnejše in privlačnejše. Na tak način bo Gorica vstopila v ekskluzivni krog prizorišč velikih mednarodnih koncertov. To je priložnost za večjo turistično privlačnost na dolgi rok, saj bo delovala kot promocijsko gonilo našega ozemlja ne le za leto 2025, ampak tudi za naslednja leta,« je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna in pojasnil, da bo letališče, ki v celoti meri skoraj 150 hektarjev, kakorkoli ohranilo svoj prvotni namen in da se bo letalska dejavnost nemoteno nadaljevala. Posebno se je zahvalil Deželi, ki se je po njegovih besedah s to naložbo odločila za promocijo in povečanje privlačnosti Gorice.