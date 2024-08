Želi si postati zdravnik

Med letošnjimi zlatimi maturanti na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici je tudi Maximilian Faganel, doma z Oslavja. Trenutno že uživa poletne počitnice na morju, a spomini na maturo in celotno petletno licejsko izkušnjo so še vedno živi.

»V prvi pisni nalogi slovenščine sem izbral tematiko o tesnobi. Odgovarjal sem na vprašanje, ali je dandanes tesnoba zares bolj zaznavna kot nekoč,« pravi odličnjak, ki je nato v spisu obrazložil, da po njegovem mnenju dandanes tesnoba ni bolj zaznavna, temveč bolj prepoznavna kot v preteklosti.

»Osredotočil sem se na pomen Freudove psihoanalize in pojem eksistencializma ter opisal značilnosti raznih eksistencialistov, kakor sta bila Jean-Paul Sartre in Martin Heidegger,« pojasni naš sogovornik in nadaljuje: »Pri ustnem izpitu so mi za iztočnico dodelili sliko, ki je bila povezana s komunizmom, česar sem bil zelo vesel, saj sta filozofija in zgodovina med mojimi najljubšimi predmeti.« Maturant je pojem komunizma povezal z Marxom in zgodovinskimi dogodki 20. stoletja. Govoril je tudi o Kosovelovi Ekstazi smrti, v kateri avtor v ekspresionističnem stilu govori o zatonu zlate Evrope in o smrti kapitalizma. Povezal se je na verizem in tematiko družbenega vzpona, omenil je tudi starorimskega basnopisca Fedra, ki je sam doživel družbeni vzpon in iz sužnja postal svoboden državljan.

»Klasični licej mi je pomagal bolje spoznati samega sebe,« pove Maximilian Faganel.

Njegov razred je bil maloštevilen, a prav zaradi tega so med sošolci bili vedno dobri odnosi. V petih letih so se rodila in razvila tesna prijateljstva. »Bili smo kot majhna družina,« pojasni sogovornik in nadaljuje: »V spominu mi bodo za vedno ostale vse izkušnje, ki sem jih doživel na izletih, še posebno na zadnjem potovanju v Grčijo. Končno smo ponovno vsi dijaki klasičnega liceja skupaj odpotovali na šolski izlet.«

Odličnjaku bo v srcu ostala zlasti gledališka delavnica, ki jo je vodila profesorica Tjaša Ruzzier. »Sama profesorica je pripomogla k moji duševni rasti,« poudari in omeni tudi profesorici Damjano Devetak in Barbaro Zlobec. Obe sta vložili veliko truda v pripravo dijakov na maturo, za kar jima je Faganel zelo hvaležen.

»Pripravljen sem začeti novo poglavje v svojem življenju. Odločil sem se za študij medicine v Ljubljani,« pove odličnjak, ki pa za zdaj s prijatelji uživa zaslužene počitnice in nestrpno čaka na potovanje na otok Pag.