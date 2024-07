Zgibanka združuje 27 občin

Krmin, Fara, Redipulja, Gradišče, Gradež, Tržič, Romans, Zagraj, Koprivno, Doberdob, Dolenje, Mariano, Medea, Moraro, Moš, Škocjan, Ronke, Števerjan, Šlovrenc, Špeter, Sovodnje, Štarancan, Turjak, Vileš, Oglej, Čedad in Palmanova. 24 občin iz nekdanje goriške pokrajine in tri mesta, vključena v Unescov seznam, so združili v eno samo zgibanko pod naslovom GO! 2025 in okolica - Potovanje po Goriški in mestih Unesca. »Zavedamo se namreč, da je treba na turistični ravni delovati kot skupina,« je dejala goriška občinska odbornica za EPK Patrizia Artico na včerajšnji predstavitvi brošurice na goriški občini, na kateri so bili prisotni številni župani, med katerimi sta bila tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia in župan Občine Števerjan Marjan Drufovka.

Ne le Gorica in Nova Gorica

Da je EPK priložnost za spoznavanje in promocijo ne le Gorice in Nove Gorice, temveč tudi širše okolice, in to ne le v letu 2025, temveč tudi v bodočnosti, je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna. Zgibanko je v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku izdala Občina Gorica v sodelovanju z GO! 2025 in PromoturismoFVG. Za grafično oblikovanje je poskrbelo podjetje Multiways. Tiskali so 10.000 izvodov, ki bodo na voljo na vseh turističnih infotočkah in po posameznih občinah. Cilj je turistom, ki bodo obiskali Gorico ali Novo Gorico, predstaviti tudi druge znamenitosti v bližini EPK. »Ob branju zgibanke boste spoznali, da je prav v vsaki občini vsaj nekaj, kar je vredno ogleda,« je pojasnila Patrizia Artico in orisala turistično strategijo, ki temelji na vrednotenju in poudarjanju krajevnih znamenitosti. Na tak način naj bi se obiskovalci dalj časa zadržali v naših krajih in morda kje v okolici tudi povečerjali ali prespali. Vsaka občina ima tudi svoje značilne gastronomske dobrote in vina. Turizem pa dandanes stopa vštric z gastronomijo, je povedal župan.

