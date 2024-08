Forever ... še zdaleč ne za vedno

Forever – Za vedno. Tako je naslov novemu ploščku ameriške pop-rok skupine Bon Jovi, ki letos praznuje okroglo obletnico delovanja. Že štirideset let je namreč minilo od prvenca z imenom skupine – Bon Jovi, ki je leta 1984 kot strela z jasnega padel na svetovno glasbeno sceno in širši publiki predstavil takrat glam metal bend iz New Jerseya. Bon Jovi so danes planetarna pop atrakcija, le bleda senca tistega, kar so bili v osemdesetih, a pustimo to.

Ameriški pevec z italijanskimi koreninami John Francis Bongiovi Jr. se je rodil leta 1962 v zvezni državi New Jersey. Že kot otrok je začel igrati kitaro, pri trinajstih letih pa je že ustanovil svoj prvi bend. Na začetku osemdesetih naj bi mu ponudili glavno vlogo v filmu Footloose, Bongiovi pa je ponudbo odklonil in se raje povsem posvetil glasbeni karieri. S prijateljem Davidom Bryanom je preigraval rhytm and blues komade, ob tem pa začel snemati avtorske pesmi v bratrančevem studiu. Leta 1983 je s skladbo Runaway zmagal natečaj na neki radijski postaji, pesem pa je postala poletna uspešnica. Leto kasneje je podpisal svojo prvo pogodbo z založbo Mercury Records in izbral ime Bon Jovi. Bend, katere član je bil tudi znameniti kitarist Richie Sambora, je že istega leta izdal istoimenski prvenec in takoj zaslovel. V drugi polovici osemdesetih so Bon Jovi postali glavni akterji tako imenovanega hair metala in melodičnega hard roka. Hit za hitom je skupina postala znana po vsem svetu, naj omenim le nekatere izmed teh: Livin’ On A Prayer, You Give Love A Bad Name, Bad Medicine, Keep The Faith. Znala pa se je prikupiti tudi z ljubezenskimi baladami, kot so Always, I’ll Be There For You in Bed Of Roses. V zadnjih letih se je kvaliteta albumov ameriškega benda znatno znižala, in to še pred odhodom Sambore leta 2014. Zadnji omembe vreden hit je verjetno Have A Nice Day iz leta 2005, da o klavrnih nastopih v živo sploh ne govorimo ...

Ko je pred dvema letoma Bongiovi naznanil, da bo moral na operacijo glasilk, je bil marsikdo prepričan, da bo to konec bendove kariere. Ameriški pevec pa je po operaciji nekaj časa okreval, nato pa se s preostalimi člani benda odpravil v studio in začel s snemanjem novega materiala. Naj smo si na jasnem, Forever je plošča, ki vam ne bo ostala v spominu Za vedno ... Takih naš predragi Bongiovi žal ne bo več izdal.

Forever ima nekaj radijskih hitov, kot je v Coldplay stilu igrana Legendary in malo boljša Living Proof. The People’s House klavrno spominja na starejši hit Keep The Faith, Waves je »običajna« power balada, Walls Of Jericho pa banalna kot malokatera druga pesem.

Še pomnite Bongiovijeve ljubezenske balade, s pomočjo katerih ste se v najstniških letih zaljubili v fanta ali punco? Dobro, I Wrote You A Song in Kiss The Bride nimata z njimi nobene zveze. Forever? Ne, hvala ... Rajko Dolhar

Forever

Bon Jovi

Pop – rok

Island Records, 2024