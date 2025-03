Epopeja tržaške družine, ki se je rešila najhujšega

V Trstu rojeni novinar, književni kritik in znani televizijski obraz Piero Dorfles je v knjigi Chiassovezzano, ki je izšla lani pri založbi Bompiani, opisal, kako so se njegovi starši in drugi sorodniki rešili najhujšega, ko sta Italijo zajela protijudovska ihta in uničujoči val druge svetovne vojne. Jutri, 29. marca, ob 17. uri jo bodo predstavili v Muzeju tržaške književnosti LETS (Trg Hortis 4) v Trstu.

Iz Trsta v Toskano

Knjig s tovrstno vsebino je sicer veliko, toda ta zgodba se v marsičem razlikuje od doslej objavljenih spominov na čas nacifašističnega preganjanja Judov. V središču dogajanja je namreč zelo netipična judovska družina, katere člani so se zaradi verskih pomislekov, liberalne miselnosti in intelektualnega svetovljanstva v dobri meri oddaljili od judovstva. Toda rasistična zakonodaja fašistične Italije jih je vseeno pahnila v nemilost.

Avtorjeva mama in oče, odvetnik Giorgio Dorfles in kulturnica Alma Fragiacomo, sta do kapitulacije Italije živela v Trstu, ob prihodu Nemcev pa sta se po tveganem potovanju z vlakom zatekla v zakotno toskansko vas Lajatico. Tam je namreč stric avtorja knjige, znani umetnostni kritik in vsestranski intelektualec Gillo Dorfles tik pred izbruhom druge svetovne vojne kupil posestvo z imenom Chiassovezzano.