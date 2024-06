Miranu Košuti Pretnarjeva nagrada, Marij Čuk nominiranec za velenjico

Velenjska knjižna fundacija je že pred začetkom 23. Lirikonfesta Velenje, ki se bo začel 11. junija, razglasila nekaj nagrajencev. Mednarodno Pretnarjevo nagrado so namenili Miranu Košuti, krilato želvo Marjanu Rajšpu, Lirikonov zlat pa štirim nagrajencem. Razkrili so tudi imena sedmih nominirancev za osrednjo nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti.

Uradna razglasitev nagrajencev je sicer napovedana ob dnevu Primoža Trubarja, razen dobitnika oziroma dobitnice osrednje festivalne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti, ki bo znan oz. znana šele na zadnji festivalski dan, prihodnji četrtek, na Akademiji Poetična Slovenija. Takrat bodo tudi podelili vse tri literarne nagrade in omenjeno plaketo - velenjico - čašo nesmrtnosti za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, so sporočili organizatorji Lirikonfesta.

Letošnja, 21. mednarodna Pretnarjeva nagrada 2024 s častnim naslovom ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika gre pesniku Miranu Košuti. Kot piše v obrazložitvi, je Košuta nagrajen za pomembne prispevke pri mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem povezovanju in uveljavljanju slovenske literature in jezika v italijanskem kulturnem prostoru; za vrhunske književne prevode med sosedskima kulturama ter za kulturotvorno neomajnost v slovenskem manjšinskem prostoru v Italiji.

»Obenem s svojim izjemno bogatim literarnim, esejističnim in prevajalskim opusom ter znanstvenimi besedili s področja literarne zgodovine predstavlja enega od izjemno aktivnih in ključnih stebrov v slovensko manjšinskem prostoru v Italiji,« še med drugim piše v obrazložitvi nagrade.

Literarno nagrado za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta oz. krilato želvo prejme Marjan Rajšp za literarni potopis Doseg bega (samozaložba 2023), v katerem se po oceni žirije »spretno poigrava z bralstvom«.

Lirikonov zlat 2024 - literarno priznanje oz. plaketo za vrhunske oz. najboljše festivalne prevode novejše poezije za odrasle letos prejmejo Klemen Pisk ter skupaj Špela Sevšek Šramel in Miha Kragelj.

Za velenjico - čašo nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle pa so nominirani Cvetka Bevc, Marij Čuk, Borut Gombač, Aleš Jelenko, Matej Krajnc, Cvetka Lipuš in Anja Zag Golob. Nagrajenec bo, kot omenjeno znan, prihodnji četrtek.