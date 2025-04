Rokenrol ni mrtev!

Leto 2025 nam do danes ni ponudilo bogvekaj zanimivih plošč. Pazite, do danes! Če ste naveličani vsakdanje rutine in stremite po trenutku razposajenosti, je skrajni čas, da spoznate angleško rokenrol skupino The Darkness. Bend nam po štirih letih od zadnjega ploščka Motorheart ponuja novega z naslovom Dreams On Toast.

Skupino The Darkness sta leta 2000 ustanovila brata Justin in Daniel Hawkins. Oba sta igrala kitaro, leto starejši Justin pa se je lotil še petja. Z basistom Frankiem Poullainom in bobnarjem Edom Grahamom je bend na začetku igral v londonskih pubih. Skupina si je takoj nabrala kar nekaj zvestih oboževalcev, predvsem zaradi energičnih koncertov, na katerih so člani benda nosili tesno prilegajoče se in svetlikajoče obleke. Leta 2003 je izšel prvenec Permission To Land; skupina je zadela v črno in v hipu zaslovela. Svetovne turneje, bajni zaslužki in predvsem neskončni žuri so mlade fante pošteno utrudili, liderja Justina Hawkinsa pa totalno spravili iz tira. Leta 2005 je zagledal luč sveta nov plošček One Way Ticket To Hell... And Back, vzdušje v bendu pa je postajalo iz dneva v dan bolj kritično. Leto kasneje je bilo vsega konec – Hawkins se je končno odločil za zdravljenje, bend pa je razpadel.

Po sedmih letih se je leta 2012 naenkrat pojavil tretji glasbeni izdelek Hot Cakes. Številni problemi, zaradi katerih se je bil bend razdrl, so očitno bili odpravljeni, pevec in lider zasedbe Justin Hawkins pa se je po dolgem zdravljenju spet posvetil le glasbi. Od takrat je zasedba izdala pet plošč, nekatere so bile bolj uspešne, druge manj. Vse pa je povezovala rdeča nit, to je ušesom prijazen rokenrol.

Bend nastopa z nespremenjeno postavo še danes, le bobnarja Grahama je leta 2015 zamenjal Rufus Taylor, sin znamenitega bobnarja Queenov Rogerja Taylorja.

Kot rečeno, štiri leta po albumu Motorheart je prejšnji teden zagledal luč sveta Dreams On Toast. »Gre za končno spet “normalen” plošček, saj je nastajal na vajah, tako kot mora biti,« je v intervjuju izjavil pevec Hawkins. »Prejšnji Motorheart je nastajal med pandemijo, ko je vsak izmed nas bil na svojem domu in smo si nato posnetke in ideje pošiljali prek spleta ...« K temu gre dodati tudi, da je novi Dreams On Toast verjetno rahlo bolj raznolik album od prejšnjih. Na njem dobimo celo country pesmi Hot On My Tail in Cold Hearted Woman. Prvi single The Longest Kiss je krasna klavirska skladba v tipičnem Queen stilu. Ko pa sem prvič slišal drugi single I Hate Myself, mi je bilo jasno, da bo album prava rokerska bomba: hitri rokenrol, skoraj pank rok s Hawkinsovim falzetom na čelu. Nato pa še Rock And Roll Party Cowboy, The Battle For Gadget Man in baladi Don’t Need Sunshine ter Weekend In Rome. Rokenrol ni mrtev!

Dreams On Toast

The Darkness

Glam rok, rokenrol

Cooking Vinyl / Canary Dwarf, 2025