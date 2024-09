Socialna drama našega časa

Issa je mlad iranski nezakoniti priseljenec, ki že šest let živi v Italiji. Pravkar je znova ostal brez službe. Obupan je, zato zaprosi za pomoč prijatelja Maria, ki dela v restavraciji. Mario pospremi Isso v trgovino z rabljenimi kolesi, mu pomaga, da si izbere primeren bicikel, mu izroči nahrbtnik in še pametni telefon. Issa tako postane raznašalec hrane – rider – in se po novem preživlja z dostavo pic in druge hrane po cestah Turina.

Novi posel gre mlademu priseljencu dobro od rok, dokler mu ravno med delovnim časom ne ukradejo kolesa. Issa sicer opazi tatiča, se požene za njim, a kljub takojšnji reakciji nepridiprav na ukradenem kolesu pobegne. Issa ostane brez bicikla in nima dovolj denarja, da bi si lahko kupil novega. Obupano se potika po ulicah, da bi našel svoje kolo. Turin, ki je bil v preteklosti industrijsko mesto, prehodi ob vseh urah, ponoči in podnevi, ter realistični prikaz vsega, kar ga med iskanjem obdaja, deluje na velikem platnu skoraj kot dokumentarec, kar je ena izmed zanimivih značilnosti celovečernega filma Anywhere Anytime režiserja Milada Tangshirja.

Enainštiridesetletni režiser je rojen v Teheranu, a že trinajst let živi in dela v Italiji. Njegov film je sodobna verzija De Sicovega celovečerca Tatovi koles izpred več kot sedemdesetih letih.

Svoj prvenec je prejšnji teden Tangshir predstavil na 81. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah ter je z zgodbo, ki ima marsikaj skupnega z obdobjem italijanskega neorealizma, a je postavljena v današnji čas, prepričal občinstvo in kritiko; na tednu kritike, ki je potekal ob Mostri, so mu podelili nagrado Luciano Sovena za najboljšo neodvisno produkcijo.

Lepilce plakatov iz De Sicovega filma je Tangshir zamenjal z neutrudljivimi kolesarji, ki za skromen denar kolesarijo po mestnih predelih, zato da bi v čim krajšem času dostavili čim več naročene hrane. Tako kot že Antonio Ricci v povojnem Rimu se tudi Issa v Turinu po tatvini kolesa posveti obupanemu iskanju prometnega sredstva, ki ga potrebuje za preživetje. Pri tem mora prenašati žalitve in kljubovati težavam.

V svojem celovečercu režiser vse to opiše občutljivo in iskreno, kar daje filmu Anywhere Anytime pridih socialne drame našega časa.

Anywhere anytime

Država: Italija, 2024

Režija: Milad Tangshir

Igrajo: Ibrahima Sambou, Moussa Dicko Diango, Success Edemakhiota