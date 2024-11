Umrl Quincy Jones, eden od producentov pesmi We are the world

V 92. letu starosti je umrl glasbeni producent in tekstopisec Quincy Jones, ki je veljal za eno najvplivnejših osebnosti v popularni glasbi 20. stoletja. V skoraj 70-letni karieri je vrh dosegel kot producent albuma Thriller Michaela Jacksona. Bil je tudi eden od producentov kultne pesmi We Are the World iz leta 1985. Rodil se je 14. marca 1933 v Chicagu. V najstniških letih je začel igrati klavir in nastopal na lokalnih koncertih, napisal je svojo prvo skladbo, se izpopolnjeval v aranžiranju glasbe in začel igrati trobento. Spoznal je Raya Charlesa, s katerim sta postala stalnica na lokalni glasbeni sceni. Sodeloval je z zvezdami, kot so Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie in Charles. Igral je drugo trobento na albumu Heartbreak Hotel Elvisa Presleyja ter več let sodeloval s trobentačem Dizzyjem Gillespiejem.

Pisal je glasbo za filme in televizijske oddaje. Ustvarjal je svoje lastne uspešnice, kot je bila Soul Bossa Nova, in obenem aranžiral za ducate zvezdnikov iz glasbene industrije. Sodeloval je s Frankom Sinatro, za katerega je priredil najbolj znano različico pesmi Fly Me To The Moon.

Bil je producent albuma Thriller Michaela Jacksona iz leta 1982, ki je postal najbolj prodajan glasbeni album vseh časov. Leta 1985 je bil eden od producentov kultne pesmi We Are the World, ustvarjene za pomoč ljudem v Afriki.

Bil je med najbolj odlikovanimi osebnostmi iz sveta glasbe, prejel je skoraj vse najpomembnejše nagrade, vključno z 28 nagradami grammy. Prejel pa je tudi emmyja, tonyja in častnega oskarja.