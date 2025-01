Umrl ustanovni član skupine Ana Pupedan Marko Doles

V 51. letu starosti je v nesreči na območju Cerknega umrl ustanovni član glasbene skupine Ana Pupedan in sodelavec Radia Študent Marko Doles. Iskali so ga od sobote zvečer, našli pa včeraj zgodaj dopoldne pod steno Velikega Kuclja, kjer mu je spodrsnilo.

Doles, ki se je rodil v Petelinjah pri Pivki, je bil širši javnosti najbolj poznan kot član priljubljene pivške glasbene skupine Ana Pupedan. Doles je bil zadolžen za bobne in vokal.

Začetki skupine segajo v november 1992, ko so se pevec Simon Avsec, kitarist Boštjan Požar - Skok, basist Peter Žnidaršič - Pero in bobnar Doles dobili na prvih vajah v Petelinjah. V isti zasedbi so posneli pet studijskih albumov s pikrimi in lucidnimi družbenokritičnimi besedili, nekaterimi v pivškem dialektu, ter na več kot tisoč nastopih prepotovali Slovenijo in koncertirali v tujini.

Prvi album An je pupedan jü so Ana Pupedan - ime benda po pivško pomeni »ena ura popoldne« - izdali leta 1995, čez tri leta je sledil Ante prupagandni balar, leta 2002 brez naslova, leta 2010 pa še Na domači brjači. Po 12-letnem premoru so leta 2022 izdali album Naši u kantini.

Kantavtor Jani Kovačič jih je opisal kot bend, ki ima »zelo ljudski pristop, obenem pa so inovativni za znoret« in so »neko logično nadaljevanje tradicije ljudskih godcev«.

Poleg glasbenega ustvarjanja je bil sodelavec Radia Študent, kjer je s svojim raziskovalnim delom prispeval k razumevanju medijev in njihove vloge v družbi. Radio Študent je raziskoval tudi v svoji diplomski in magistrski nalogi, pri čemer je bil eden od soavtorjev knjige Brez nagobčnika: Radio Študent že od 1969.

V zadnjih letih je živel na Idrijsko-Cerkljanskem, kjer je deloval kot raziskovalec lokalne dediščine in vodnik po Antonijevem rovu.

Doles je umrl v nesreči na območju Cerknega. »Včeraj popoldne je na Šebreljah zaradi slabih vremenskih razmer v globino omahnil naš Mare. Zdi se nam nepojmljivo, da ga ni več med nami. Izgubili smo brata, prijatelja, sorodno umetniško dušo in predvsem velikega človeka z velikim srcem. Z nami boš za vedno igral ob Ani Pupedan za mavrico, oziroma od tam, kamor te zdaj nosi veter. Tvoji bratje Pupedanci,« so člani skupine zapisali na družbenem omrežju Facebook.