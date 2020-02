$!S Sergiom ali Sergiem Mattarello?

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov. Na vaša vprašanja bo odgovarjala jezikovna svetovalka in članica Slorijeve Delovne skupine za slovenski jezik Andreja Kalc.

jezik@primorski.eu

Dober dan,

v nekem časopisu sem prebral sklanjane imena Sergio in potem s Sergiem. Je to pravilno?

Najlepša hvala za odgovor!

Svojilni pridevnik in orodniška oblika v končnicah imen, ki se končujejo na c j č ž š dž, načeloma ne bi smela povzročati težav, ker so slovnična pravila jasna, kakor se morda spomnite iz prejšnje jezikovne dopisnice. Kot večinoma še vemo iz šole ali »po posluhu«, za zapisanimi črkami oziroma natančneje glasovi sledi končnica -ev in ne -ov (sicer pa Rok > Rokov). Franc nas je obiskal, nato smo se s Frančevim džipom odpeljali na pohod, nov Tomažev avtomobil pa smo pustili na varnem v garaži. Med štiridesetminutno vožnjo smo nato poslušali zadnji Trkajev komad (Trkaj je umetniško ime raperja Roka Terkaja).

Dvomi se nam porodijo, ker predvsem v zasebnih govornih položajih pogosto moško ime velikokrat izgovorimo npr. Francov namesto Frančev. Kar težko bi sprejeli, če bi skupina Zmelkoow v svoji zdaj že kultni pesmi Sergio tržaškemu Jamesu Bondu pripisala knjižno obliko Sergiev (izg. Serdžiev) namesto pogovornega Sergiov: levji delež njihovega družbenokritičnega impakta in glasbene sporočilnosti se seveda skriva prav v izvirnem primorskem pogovornem registru.

Toda pragmatično bi bilo enako neutemeljeno, da bi imena tujih državnikov pregibali kot v pogovornem jeziku. V vseh primerih, v katerih je nujen knjižni jezikovni kod oziroma standardna in ne pogovorna različica, moramo upoštevati pojav preglasa (= o>e). Slovenski predsednik se bo tako na neuradnem srečanju pogovarjal s Sergiem Mattarello. Pri domačih imenih, kot so Sergej, Matej ali Jernej, sploh ne pomislimo, da bi zapisali pogovorno različico s Sergejom, Matejom ali Jernejom. Pedagogi ob branju zadnjega zapisa seveda zmajujete z glavo, kajti napačnih različic naj ne bi zapisovali. Zapomnimo si namreč vse, kar naše oči opazijo, toda te vrstice gotovo berete pozorni bralci!