Pripravimo se na poletje zamud in odpovedi letov

Vse kaže, da bo za letalske potnike letošnje poletje še večja nočna mora kot poletna sezona pred dvema letoma. Petkov globalni izpad informacijskih tehnologij, povezanih s sistemi Microsoft Windows, do katerega je prišlo potem ko je podjetje za kibernetsko varnost Crowdstrike izdalo napačno posodobitev programske opreme, je bil nedvomno hud udarec za vse, ki so obtičali na tleh. Po podatkih spletne strani FlighAware je zamude pri vzletu utrpelo kar 38 tisoč letov po celem svetu, 4200 pa so jih odpovedali.

Tehnične težave so v glavnem odpravljene, normalizacija stanja pa bo trajala še nekaj dni, saj je za letalski promet značilen domino efekt, pri katerem ena zamuda povzroči drugo zamudo oziroma vrsto drugih težav. Dramatično petkovo dogajanje pa je le zaostrilo nevzdržno stanje, ki se vleče vse od leta 2022. Od takrat se namreč kopičijo težave, ki jim letalske družbe, podjetja, ki upravljajo letališča in tista, ki skrbijo za ostale letališke dejavnosti, niso kos.

Italijansko združenje potrošnikov Altroconsumo napoveduje, da bo do septembra kar sedem milijonov italijanskih potnikov ostalo doma, saj predvidevajo, da se bo trenutno število okoli 50 tisoč odpovedanih letov v naslednjih dveh mesecih pravzaprav pomnožilo. Ko in če se boste znašli v tej neljubi situaciji, ne pozabite na svoje pravice in poleg nadomestnega leta zahtevajte tudi odškodnino.

