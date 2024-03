Meloni za odpravo nadzora na meji

Italijanska premierka se je danes v odgovoru na novinarsko vprašanje mimogrede dotaknila teme policijskega nadzora na meji s Slovenijo. Dejala je, da se o odpravi nadzora redno pogovarja s slovenskimi in hrvaškimi oblastmi, saj da je Italija pri tem zelo pragmatična in bi promet ponovno sprostila. To se bo po besedah Giorgie Meloni zgodilo takoj, ko bo mogoče oziroma bodo izpolnjeni vsi pogoji.

Premierka se je danes v Pordenonu udeležila slovesnosti ob podpisu sporazuma o dodelitvi razvojno-kohezijskih sredstev z državne na deželno raven. Skoraj 190 milijonov evrov bo dežela FJK uporabila za zlasti za gradnjo in obnovo hidrotehničnih objektov, šolskih poslopij in trajnostno mobilnost.