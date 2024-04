Sesljan še s kančkom upanja

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Brian Lignano 3:2 (2:2)

Strelci: 7. Palmeggiano, 21. Butti, 27. Tuniz, 32. Bertoli, 53. Lombardi

Juventina: Mecchia, Furlani, Brichese, Tuniz (Agnoletti), Colavecchio, Russian, Zanolla, Tuan, Bertoli (Pillon), Piscopo, Specogna (Lombardi). Trener: Bernardo.

Juventina si je z zmago dejansko izborila obstanek v elitni ligi. A pot do zmage proti prvouvrščenemu Brianu Lignanu, ki je že napredoval v višjo ligo, ni bila lahka, saj so gostje v prvem polčasu vodili z 2:0. V nadaljevanju so se rdeče-beli reorganizirali in poskrbeli za preobrat.

Sistiana Sesljan – Zaule Rabuiese 3:2 (1:2)

Strelci: 2. Pisani, 16., 55. in 68. Schiavon, 31. Maracchi

Sistiana Sesljan: G. Blasizza, M. Crosato, Almberger, Vasques, Pelengić, Loggia (Stefani), L. Crosato, Disnan, Liut (Dall'Ozzo, Gotter), Francioli (E. Colja), Schiavon (Vekič). Trener: Godeas.

Sesljanski »delfini« so še živi in ohranjajo še kanček upanja za obstanek v elitni ligi, čeprav bo naloga zelo težavna. V prihodnjih dveh krogih bi morali rumeno-modri osvojiti šest točk. Igrali bodo v gosteh proti Brianu Lignano in doma proti Tolmezzu. Upati pa morajo tudi, da Zaule in Maniago Vajont ne nizata novih točk. Nogometaši trenerja Denisa Godeasa so tokrat ihgrali zelo dobro. Vse tri gole je zadel Schiavon.

PROMOCIJSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito – Kras Repen 0:3 (0:2)

Strelca: 3. in 10. Solaja; 75. Perhavec

Kras Repen: Manfren, De Lutti, Lukač, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec, Buzzai (Tuiach), Paliaga (Pitacco), Badžim, Solaja (Perhavec). Trener: Božič.

Kot je bilo pričakovati, je Kras Repen premagal že izpadlo tržaško ekipo S. Andrea S. Vito in s tem utrdil drugo mesto na lestvici. Prvega mesta na razpredelnici in napredovanja v višjo ligo se veselijo nogometaši UF Monfalcone, ki je danes spet zmagal. Krasovi nogometaši so na današnji tekmi povsem nadigrali gostitelje, saj so stalno imeli pobudo v svojih rokah in bi lahko zmgali še z večjo razliko v golih. Dosegli pa so jih “le” tri, dva je dosegel Solaja, enega pa Perhavec. Edina negativna nota tega srečanja je bila poškodba Paliage. V prihodnjem krogu bo Kras Repen igral doma proti Seveglianu.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Unione Friuli Isontina 1:0

Sovodnje: Zanier, Feri, Baldassi, Rijavec, Petejan, Umek, Predan, Čavdek, Klančič, Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Breg – Azzurra GO 1:2 (1:1)

Strelec: 28. Sabadin

Breg: Pavlidis, F. Spinell (Andreasi), Renar, Frangini, Čermelj, Delvecchio, Carbone (Capraro), Udovicich (Sancin), Sabadin, S. Nigris (Calabrese), Ceglie. Trener: Biloslavo.

Santamaria – Mladost 8:1 (5:0)

Strelec: 47. R. Faidiga

Mladost: C. Faidiga, Novak (M. Dreassi), Bensa, Trevisan, Mauri (Argentin), Lakovič, Soban (Lavrenčič), R. Faidiga, Vižintin, Vera (Devetak), D. Dreassi. Trener: Arrisicato.

Mladost je utrpela visok poraz v gosteh proti Santamarii. Gostitelji, ki so kljub zmagi izpadli v 2. amatersko ligo, so bili boljši v vseh elementih igre. Mladost je tokrat igrala brez vratarja Pernarcicha, v vratih ga je zamenjal Christian Faidiga.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Montebello Don Bosco 9:4 (4:2)

Strelci: 9. Kerpan, 18. Kerpan, 39. Franzot, 41. Franzot; 46. Vidoni, 49. Pojani, 63. Kerpan, 81. Kerpan, 82. M. Vidali.

Na zadnji domači tekmi so nogometaši Vesne uprizorili eno najbojših nogometnih predstav v tem prvenstvu. Tekma se sicer za varovance trenerja Mozetiča ni začela najbolje. Gostje so namreč že v uvodnih minutah povedli. Gostitelji pa so si takoj opomogli in z Albertom Kerpanom stanje izenačili. In prav Kerpan je bil protagonist tega srečanja, sa je dosegel kar štiri zadetke. »Lastovke« so skozi vse srečanje imeli pobudo in si visoko zmago tudi povsem zaslužili.

Primorje 1924 – Domio 0:2 (0:0)

Primorje: Pahor, M. Ndiaye, Rovina, Miniussi, Fraia, Altaf, Gaudenzi, Chiatto, Ciobanu, Destradi, Spalletti (Giudice).

Primorje je tokrat namučilo vodilni Domio, ki je povedel šele v drugem polčasu s pomočjo najstrožje kazni. Primorje je igralo zelo zbrano in dalo vse od sebe.

Pieris – Zarja 2:0 (0:0)

Torre – Primorec 1966 10:0 (3:0)

Primorec: Pian, Vesco, Koulibaly, Bigah, Kaurin, Čubej (Stojimirovic), Menozzi, Decli, Corte, Di Donato, De Sio. Trener: Procacci.

Že izpadlo trebensko moštvo je utrpelo še en visok poraz. Tokrat je proti ekipi Torreja izgubilo kar z 0:10 in negativni saldo prejetih zadetkov povečalo na 126.