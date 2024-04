Petje in ples za pomoč sošolkini družini v Gazi

Banan Hamdan živi in študira v Devinu, na Jadranskem zavodu združenega sveta, prihaja pa iz Gaze. Zaradi izstrelkov, ki so pred nekaj meseci zadeli družinsko hišo v Gazi, je njen brat izgubil življenje, po hudi izgubi je družina ostala še brez strehe nad glavo in drugih imetij. Zato je 17-letno dekle, ki študira v Devinu, januarja začelo zbirati denarno pomoč, da bi lahko njeni družinski člani prečkali mejni prehod v Rafi in se zatekli v Egipt. Njeni sošolci pa so včeraj v prostorih Jadranskega zavoda in osnovne šole v Devinu priredili otroške delavnice in druge dogodke, na katerih so zbirali sredstva v pomoč Banan in njeni družini.