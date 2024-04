Kaj pomeni biti Slovenka oz. Slovenec na tržaški univerzi?

Glavna slovesnost ob stoletnici tržaške univerze je bila posvečena sobivanju in spravi med sosednjima narodoma. Podelitev častnega doktorata italijanskemu predsedniku republike Sergiu Mattarelli in bivšemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju za skupni obisk spomenikov žrtvam fojb in štirim ustreljenim Tigrovcem v Bazovici 13. julija 2020 je bila nedvomno dokaz, da tudi univerza ob svoji 100-letnici delovanja podpira prijateljske odnose med državama. A kakšen je odnos univerze do slovenske narodne skupnosti na območju kjer deluje? Slovenski jezik je prisoten na več oddelkih kot glavni ali izbirni predmet. Več je tudi predavateljev, ne le predmetov povezanih z jezikom in kulturo, ki svojo pripadnost slovenski narodnostni skupnosti izražajo na različne načine. Pet nam jih je zaupalo svoje mnenje in svoj pogled na to, kaj pomeni biti Slovenec na tržaški univerzi. Pogovorili smo se s profesorji Miranom Košuto, Evo Sancin, Valentino Beorchia, Karin Marc in Terezo Pertot.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.