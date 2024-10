Vse, kar morate vedeti o Barcolani

Danes bo ob 10.30 strel naznanil začetek Barcolane, največje regate na svetu. Po tržaškem zalivu bo po napovedih zajadralo nekaj več kot 1750 jadrnic. Te se bodo od startne črte pred Barkovljami najprej usmerile proti Miljam, kjer bo postavljena prva boja, malo zatem bodo naredile še en obrat in se usmerile proti Miramaru, na kar se bodo vrnile proti Trstu, vse do cilja, ki bo pred Velikim trgom.

Jadralce bo po napovedih vremenoslovcev spremljal rahel vetrič prevladujoče jugozahodne smeri, ki naj bi se pozno dopoldne delno in prehodno okrepil zlasti na odprtem morju. Prevladovalo pa bo bolj oblačno in umirjeno jesensko vreme. Organizatorji so za obveščanje krmarjev in mornarjev v realnem času odprli tudi Telegram kanal.

Tudi danes bo ostal zaprt del tržaškega nabrežja med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato vecchio. Lokalna policija bo tako preusmerjala promet proti Korzu Italija. Da bi se izognili prometnim zastojem organizatorji dogodka voznike pozivajo, naj vozila pustijo na parkiriščih v predmestju in se do nabrežja pripeljejo z linijskim avtobusom podjetja Trieste Trasporti. Vozovnice stanejo le en evro, z isto vozovnico pa se je mogoče peljati na vseh avtobusih, ki center povezujejo s parkirišči v predmestju. Storitev Park&Bus lahko danes koristite med 8.30 in 15. uro. Svoje vozilo lahko pustite na parkiriščih pri openskem krožišču v smeri proti Banom, v parku Bovedo v Barkovljah, na Trgu Puglie pri Čarboli ter na Trgu Cagni. Na teh parkiriščih je mogoče tudi kupiti omenjene avtobusne vozovnice po 1 evro. Po mestu te dni vozijo tudi novi električni avtobusi podjetja Trieste Trasporti. Vse informacije o storitvi najdete na tej povezavi.

Najlepši razgled na regatno polje se nedvomno odpira s Krasa, ob koncu regate pa je posebno živahno na nabrežju, pred Velikim trgom in na pomolu Audace, saj jadrnice priplujejo sem in pozdravijo občinstvo.

Na nekaterih razglednih točkah bodo slovenska društva postregla lačne in žejne obiskovalce. Do večera bo pri openskem Obelisku hrano in pijačo ponujal Smučarski klub Brdina. Okrepčati se bo mogoče že od 7. ure dalje. Na proseški oziroma kontovelski strani Napoleonske ceste, pri Vejni, pa bo svojo stojnico imela kriška Mladina. Hrano in pijačo bodo nudili od 8. ure.

Danes bo živahno tudi v Domu prosekarja. Gospodarsko društvo organizira namreč na Proseku Barcolana party. Od 10.ure dalje bo na vrtu doma mogoče okusiti razne dobrote in specialitete, ki jih bodo pripravili v sodelovanju s skupino navdušencev za tako imenovani ameriški žar Grillers BBQ passion. Na voljo bodo sendviči s tradicionalnim pršutom in hrenom, glavna protagonista dneva pa bosta sendviča »pulled pork« in »pit beef«.