27.000 evrov za dvojezično toponomastiko v Dreki

Občina Dreka bo prejela 27.000 evrov za ureditev dvojezične toponomastike. Pozitivno mnenje o prošnji občine je na današnji dopoldanski seji v prostorih palače deželne vlade Furlanije - Julijske krajine v Trstu dala Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino. Zadevni denar bodo črpali iz sredstev, ki jih predvideva 21. člen državnega zaščitnega zakona št. 38/2001 za ukrepe za razvoj ozemelj občin videmske pokrajine, pri čemer je bilo na seji opozorjeno, da je italijanska vlada za leto 2025 namenila dobrih 139.000 evrov iz okvirnega zakona za zaščito zgodovinskih manjšin v Italiji št. 482/1999 za promocijo slovenskega jezika, zato bi bilo zelo pomembno črpati ta sredstva. Poleg tega so člani komisije tudi dali pozitivno mnenje glede podaljšanja roka zapadlosti za dokončanje rednih vzdrževalnih del na stavbah, kjer delujejo organizacije oz. društva slovenske narodne skupnosti, do 30. junija 2026.

Več točk dnevnega reda pa je komisija preložila. To velja za točko, ki je predvidevala mnenje o porazdelitvi ostankov v višini 110.000 evrov, ki so ostali še neizkoriščeni od jesenske porazdelitve državnih sredstev iz zaščitnega zakona št. 38/2001 v okviru deželnega proračuna za letošnje leto. Vsoto bi morali vključiti v poletni rebalans proračuna, o tej točki pa bodo člani komisije razpravljali prihodnji teden na seji, ki bo potekala na daljavo. Preložitev, tokrat na september, pa sta doživeli tudi drugi dve točki, ki sta se nanašali na vprašanja, iznesena na nedavni četrti deželni konferenci o varstvu slovenske jezikovne manjšine. Ena se je nanašala na jezikovno politiko dežele za slovenščino, o čemer so po daljši razpravi člani komisije soglašali, da vprašanje terja soočenje tako znotraj slovenske narodne skupnosti kot med le-to in deželo. Od tod odločitev za preložitev razprave na september. Takrat se bo razpravljalo tudi o vlogi same posvetovalne komisije v luči dokumenta Slovenskega raziskovalnega inštituta, ki je bil prav tako podan na nedavni deželni konferenci.