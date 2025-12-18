Znanih 11 finalistk za besedo leta

V akciji Beseda leta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je komisija izmed prispelih predlogov izbrala finalistke in jim dodala še Delovo besedo leta. Glasovanje za eno izmed 11 kandidatk se je začelo danes na spletu in bo trajalo do 7. januarja, ko bodo razglasili besedo in kretnjo leta.

Finalistke za letošnjo besed leta so božičnica, carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj. Komisija jih je izbrala izmed 470 prispelih predlogov za besedo leta, so sporočili iz ZRC SAZU.

Komisijo so sestavljali vodja akcije Beseda leta Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Kozma Ahačič prav tako z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede, Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje, Slavko Jerič iz MMC RTV Slovenija, Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino, Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Agata Tomažič iz uprave ZRC SAZU.

Kot so še sporočili, komisija letos ni izbrala novotvorjenke leta, temveč besedo mladih, ki je 6-7, in sicer pisano z vezajem, ki je stičen.

Za besedo leta je mogoče glasovati do 7. januarja pet minut pred 12. uro na tej povezavi. Zmagovalko bodo razglasili v Atriju ZRC 7. januarja točno opoldne, ko bo predstavnica Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije razodela tudi, katera je zmagovalna kretnja leta.

Lani je bil za besedo leta izbran genocid, za kretnjo leta mir.