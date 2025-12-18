Med Mariborom in Gradcem odslej vsakodnevni enourni taktni vlak

Novi železniški vozni redi, ki veljajo od nedelje, so prinesli tudi vsakodnevni enourni taktni vlak med Mariborom in Gradcem. Slovenske železnice se z avstrijskimi dogovarjajo tudi za vzpostavitev direktne vlakovne povezave na relaciji med Ljubljano, Beljakom in Dunajem.

Z direktnimi vlakovnimi povezavami med Mariborom in Gradcem ali pa s prestopom na postaji Špilje taktni promet potnikom omogoča potovanje vsako uro na omenjeni relaciji tja in nazaj, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Nekateri vlaki imajo vmesni postanek tudi na postaji Šentilj ter na avstrijskih postajah Lipnica/Leibnitz, Kaindorf, Graz Puntigamer in Graz Don Bosco.

Prestop na postaji Gradec potnikom omogoča tudi nadaljevanje potovanja s številnimi vlakovnimi povezavami naprej po Evropi, so izpostavili.

Z uveljavitvijo novega voznega reda so vzpostavili tudi vožnjo direktnega mednarodnega vlaka na relaciji Zagreb-Celje-Maribor-Gradec-Dunaj in nazaj, ki je do zdaj vozil le do oz. iz Gradca.

Kot so še napovedali na Slovenskih železnicah, bodo med Ljubljano in Beljakom vpeljali dve dodatni vlakovni povezavi, prav tako je načrtovana nova dnevna povezava Zagreb-Ljubljana-Beljak-München in nazaj. Tako bo na relaciji Ljubljana-Beljak in obratno vzpostavljen dvourni takt.

Z avstrijskimi železnicami se dogovarjajo tudi za vzpostavitev direktne vlakovne povezave na relaciji Ljubljana-Beljak-Dunaj in nazaj. Garniture ÖBB Railjet naj bi na tej relaciji začele voziti predvidoma prihodnje leto. Po pojasnilih Slovenskih železnic so namreč avstrijske železnice trenutno še v postopku pridobivanja dovoljenja za vožnjo po slovenskem železniškem omrežju.