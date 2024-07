5G tehnologija za večjo povezljivost in varnost

Popolna in kontinuirana pokritost s 5G tehnologijo zlasti na avtocestah čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo tudi v luči razvoja avtomatizirane vožnje vozil s ciljem krepiti povezljivost in varnost, obenem določitev parametrov za vzpostavitev infrastrukture za razvoj pametnih digitalnih storitev za ozemlja in skupnosti. To so cilji čezmejnega projekta 5G-SITACOR, katerih zaključke so danes dopoldne orisali na zaključnem dogodku na tržaški univerzi ob prisotnosti slovenske ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh in deželnega odbornika za digitalizacijo Sebastiana Callarija.

Vodilni partner projekta je dežela FJK, sodelujejo pa še operater telekomunikacijskih storitev Retelit, avtocestne družbe Anas, DARS in Alto Adriatico, Luka Koper, Telekom Slovenije ter univerzi v Ljubljani in Trstu, vrednost znaša 685.484 evrov, v višini 50 odstotkov pa ga je sofinancirala Evropska unija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). V okviru projekta je bila izdelana študija z analizo geografske lege ter sedanjega stanja na področju avtocestnih in telekomunikacijskih povezav ter ugotovitvijo možnih ukrepov s krepitvijo pokritosti s signalom 5G na več kot 200 km avtocest vzdolž mediteranskega in baltsko-jadranskega koridorja Ten-T (Transevropskega transportnega omrežja) in v Luki Koper. Od predlogov je zdaj treba priti k izvedbi, med cilji pa je tudi približevanje k temu, da se s pomočjo novih tehnologiji do leta 2050 popolnoma odpravijo smrtne žrtve v prometu, je bilo med drugim rečeno na srečanju, na katerem so predstavniki partnerjev orisali tudi nekatere že zdaj prisotne primere. Za odbornika Callarija je projekt izhodiščna točka za oblikovanje drugačnega sveta, medtem ko je ministrica Stojmenova Duh dejala, da digitalizacija ne pozna nobenih meja, Slovenija pa ima na tem področju velike ambicije, že zdaj pa je 90 odstotkov ozemlja z dostopom do širokopasovnega interneta, pokritost s 5G tehnologijo pa je 80-odstotna, do leta 2030 pa želijo imeti vse hišne storitve digitalne.