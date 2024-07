Izpod stoga Pr Jalnu na poti Evrope

Pod prenovljenim stogom (s tem domačim izrazom označujejo vezani kozolec ali toplar za sušenje sena in žitaric, na fotografiji) bo jutri na domačiji Pr Jalnu na Beli Peči, tik ob mejnem prehodu pri Ratečah, potekal prvi dogodek v okviru projekta »e«. Gre za raznoliko pobudo, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici in Gorici z naslovom Moja meja je tvoja meja/Il tuo confine è il mio confine. Projekt se osredotoča na potrebo po spodbujanju bolj enotne Evrope in ga vodi kulturno društvo Vicino/Lontano s podporo EPK in dežele Furlanije - Julijske krajine.

»e« je potovanje po 27 etapah - 27 je tudi držav Evropske unije - ob meji med Italijo, Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško. Začelo se je 26. junija v kraju Sveti Peter v Lesu na Koroškem in se bo zaključilo 30. avgusta v Trstu.

Jutrišnji spored bo obsegal štiri dogodke. Ob 15. uri bo sprehod po območju razvodja s Ksenijo Jelen izpred domačije Pr Jalnu, Ulica Ponze 14 na Beli Peči, do naravnega rezervata Zelenci na slovenski strani in nazaj. Ob 18.30 bo pod stogom Pr Jalnu srečanje z naslovom Telo, ki hodi; ob moderatorju Antonu Špacapanu Vončini ga bodo oblikovali zgodovinar in pisatelj Angelo Floramo, antropologinja Špela Ledinek Lozej in kulturni delavec Emil Krištof. Ob 20.30 je napovedana kmečka malica, ob 21.30 pa - vedno pod stogom - potujoča predstava Na poteh Evrope, pri kateri bodo sodelovali plesalec, igralec, koreograf in režiser Mattia Cason, pisatelj in dramatik Alessandro Conte ter sirski pesnik in pisatelj Muhammad ‘Abd al-Mun’im.

Udeležba je brezplačna in rezervacija ni potrebna. Za več informacij pa je na voljo spletna stran https://eforeurope.eu/it/fusine-confine-stog-pr-jalen. Vse podrobnosti o projektu »e« so na voljo na spletni strani www.eforeurope.eu.