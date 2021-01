Amy Klobuchar, pravnukinja slovenskega rudarja

V sredo je washingtonsko slovesnost, s katero je Joseph Biden v ZDA prevzel predsedniške posle, napovedovala in povezovala gospa v rjavem plašču, daleč od oblačil vrednih modne revije, ki se pogosto pojavljajo ob teh priložnostih in po katerih je še zlasti slovela prva dama Trumpove dobe, Slovenka Melania, ki se je nekaj ur prej s soprogom z visokimi petami in odeta v elegantno črnino, kot bi se odpravljala na pogreb, sprehodila čez travnik Bele hiše do helikopterja, ki jo je odpeljal iz središča svetovne politike.

To je bila senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar, nedavna kandidatka na strankarskih volitvah demokratske stranke, na katerih so izbrali kandidata za predsednika ZDA. Leta 2016 je njeno knjigo z naslovom The Senator Next Door izdala univerza v Minnesoti, kjer je Klobucharjeva doma in je, preden je šla v politiko, dolga leta delovala kot državna tožilka: in tožilce v ZDA volijo državljani. V senat je bila prvič izvoljena leta 2006, nato še dvakrat potrjena.

Knjiga je njen življenjepis, pa tudi zelo osebna izpoved, polna primerov človeške stiske, ki jih je kot tožilka obravnavala predvsem s čustvenostjo in razumevanjem za šibkejše. Zato je bila tudi tako priljubljena. Ampak za nas je najbolj zanimivo vprašanje njenih slovenskih korenin. Njen praded se je z ženo preselil v Ameriko že v začetku 20. stoletja. To je bil eden prvih valov slovenskih izseljencev, ki so šli čez morje s trebuhom za kruhom. O njem Klobucharjeva piše s ponosom. Praded se je v Minnesoti zaposlil v rudniku. Ni bilo vse lahko. Njegova žena je mlada umrla, v družini je bilo devet otrok, najstarejši Mike Klobuchar, Amyjin ded, se je moral mlad zaposliti v rudniku, da bi pomagal vzdrževati družino.