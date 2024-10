Športel o tekaških rolkah

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil članici AŠD Mladina, trenerko ter nekdanjo svetovno prvakinjo v skirollu (tekške rolke) Matejo Bogatec in tekmovalko Martino D'Acquino. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometni derbi 1. amaterske lige med Bregom in Sovodnjami ter tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in Valsugano, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne promocijske lige med Sistiano Sesljanom in goriško Azzurro. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Nikolaj Persi.

Klikni in oglej si oddajo