Ana Roš obdržala tri Michelinove zvezdice

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2024 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi je novinka Restavracija Pavus.

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava). Prvič pa je zvezdico pridobila restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Osem restavracij se ponaša z zeleno zvezdico za trajnost, s čimer se Slovenija znova uvršča na prvo mesto med evropskimi državami po številu zelenih Michelinovih zvezdic na prebivalca, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Z zeleno zvezdico se ponašajo celjska Galerija okusov z Markom Magajnejem, Gostilna Krištof iz Predoselj z Urošem Gorjancem, Gostilna Repovž iz Šentjanža z Gregom Repovžem, Grič iz Šentjošta nad Horjulom z Luko Koširjem, Hiša Linhart iz Radovljice z Urošem Štefelinom, Mahorčič iz Kozine s Ksenijo Krajšek Mahor in Špacapanova hiša iz Komna z Agom Špacapanom.

Zeleno zvezdico je obdržala tudi Hiša Franko, ki je tako ena od 145 restavracij na svetu s tremi zvezdicami in 33. restavracija na svetu, ki se ponaša tako s tremi kot z zeleno zvezdico hkrati.

V izboru Bib Gourmand je letos uvrščenih 10 restavracij, in sicer Gostilna in vinoteka Faladur, Gostilna na Gradu, Gostilna Rajh, Gostilnica Ruj, Jožef, Kodila, Lalu, Mahorčič, Restavracija Majerca in Restavracija Triangel.

V vodnik je skupno uvrščenih 63 restavracij. Izbranih (selected) je 43 restavracij. Nove v tem izboru so A3 (Brestanica), Miza za štiri (Zgornja Polskava), Pen klub (Ljubljana) ter Repovž.