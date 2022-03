Aretirali dve osebi zaradi otroške pornografije

Število kaznivih dejanj z uporabo računalniških programov in družbenih omrežij se je v času pandemije povečalo. Med temi so dosegla največji porast tista, ki imajo za žrtve mladoletne. Storilci otroško pornografijo večkrat dokumentirajo s fotografijami in videoposnetki, ki jih razširjajo preko spleta in socialnih omrežij.

Policija za računalniški kriminal iz Furlanije - Julijske krajine je v sodelovanju s kolegi iz Lacija odkrila več oseb, ki so si gradivo otroške pornografije pošiljale po eni od spletnih platform. Aretirali so dva moška s stalnim prebivališčem v Laciju, enega v italijanski prestolnici, drugega pa v pokrajini Viterbo. Preiskava se šele začenja, tako da sta storilca, dokler nista dokončno spoznana za kriva, še nedolžna.

Policisti opozarjajo, da je pomembno preprečevanje tega pojava in ozaveščanje staršev in vzgojiteljev, kar omogoča, da prestrežejo poskuse stika in približevanja otrokom na zahrbtne načine.