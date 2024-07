Robotska roka namesto enodnevne hospitalizacije za male paciente

Pred mnogimi leti so v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo (IRCCS) kot prvi v Italiji uvedli tako imenovani »day hospital«, enodnevno hospitalizacijo, ki je malim pacientom omogočila, da potrebne diagnostične preiskave in terapije opravijo v dnevnih urah in se zvečer vrnejo domov. Enodnevne hospitalizacije so danes rutinske po vsej Italiji, v tržaškem Burlu pa se lahko pohvalijo z novim korakom v smeri pacientom prijaznejšega zdravljenja.

Z uporabo inovativne robotske roke, za katero so se v Burlu odločili v sodelovanju z deželnim zdravstvenim podjetjem Asugi, so poskrbeli za prvo domačo elastomerno terapijo za mladoletno pacientko.

»Robotski roki smo naročili, naj v aseptičnem okolju, torej popolnoma sterilno, pripravi dve antibiotični terapiji, ki ju mora naša mlada bolnica jemati,« je povedal dr. Davide Zanon iz bolnišnične lekarne. »Zadevne terapije smo poslali na njen dom, robotska roka pa zagotavlja natančnost, sterilnost in sledljivost celotnega postopka.«

Z uporabo prenosne samokrčljive (elastomerne) črpalke, ki omogoča neprekinjeno podkožno dajanje zdravil v infuziji, bo lahko pacientka kar pet tednov, 24 zaporednih ur, prejemala dve antibiotični terapiji, ne da bi bila za to hospitalizirana za tako dolgo obdobje. Zanon je opozoril, da se bo tako lahko svobodno gibala na domu.

Podjetje Asugi je zdravljenju mlade pacientke na domu namenilo pomoč svojih bolniških sester, ki jo dnevno obiščejo in preverijo, ali terapija poteka tako, kot bi morala.

Profesorja Egidio Barbi in Andrea Taddio iz pediatrične klinike IRCCS sta spomnila, da bo tovrstna oblika zdravljenja izboljšala kakovost življenja zlasti tistih malih kroničnih bolnikov pacientov in njihovih družin, ki so potrebni dolgotrajnih in ponavljajočih terapij.