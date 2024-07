»FJK bi lahko vložila kandidaturo za Europeado 2028«

Deželni odbornik Pierpaolo Roberti je včeraj v deželnem svetu sprejel delegacijo nogometne reprezentance Furlanov, ki jo je vodil duša projekta Daniele Puntel ter selektor Mauro Lizzi. Prisotni so bili tudi nekateri nogometaši, ki so na Europeadi v Nemčiji in na Danskem osvojili 1. mesto. »Ponosni smo na furlansko selekcijo,« je dejal odbornik Roberti, ki je še dodal: »Zakaj ne, leta 2028 bi lahko Europeado organizirali v FJK. Preverili bomo pogoje za vložitev kandidature. V organizacijo pa bi seveda vpletli še Slovence, ki so prav tako nastopili v Nemčiji, in tudi nemško skupnost«.