Arso: Od četrtka manj vročine in bolj sveže noči

Danes bodo naši kraji še pod vplivom vlažne in nestabilne zračne mase, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Popoldne bo severne kraje dosegla hladna fronta. Predvsem na severozahodu se bodo začele pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo združile v sistem neviht, ki se bo zvečer in v prvem delu noči širil proti vzhodu. Večji del Slovenije bo prejel vsaj nekaj dežja, najmanj padavin ponovno pričakujejo v južnih krajih. Ob prehodu vremenske fronte bo prehodno zapihal okrepljen severnik, na Primorskem burja.

Jutri nas bo dosegla višinska motnja. Ker bo ozračje že bolj suho, padavin ne bo veliko. Zjutraj in dopoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte možne na severovzhodu. Popoldne pa bo kakšna ploha nastala tudi drugod, v zahodni Sloveniji bo nastalo nekaj neviht.

V četrtek bo naše kraje dosegla še nekoliko bolj sveža in suha zračna masa, pojasnjuje Arso. Vremenske razmere bodo zelo ugodne. Jutro bo sveže, temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 °C. Tudi popoldne ne bo vročine, najvišja temperature bo v notranjosti okoli 26, na Primorskem okoli 30 °C.

Tudi za konec tedna se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Znova se bo vrnila vročina. V nedeljo bodo najvišje temperature po nižinah od 32 do 35 °C, a na srečo bodo jutra ostala razmeroma sveža. V nedeljo popoldne se bo v severni Sloveniji povečala verjetnost za kakšno nevihto.