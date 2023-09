Arsovo rumeno opozorilo že od popoldanskih ur

Anticiklon, ki nam je v minulih dneh zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme, je oslabel. Našim krajem se približuje hladna vremenska fronta. Od popoldanskih ur bodo v FJK možne prve padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo mestoma lahko močne. Najmanj pogoste in verjetne bodo ob morju. Arso v večjem delu Slovenije popoldne opozarja pred lokalno možnimi močnejšimi nalivi, pišem vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki, so zapisali.

Jutri bo v FJK prevladovalo nestanovitno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, mestoma lahko močnejšimi. Arso je za celotno Slovenijo objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.

V sredo se bo vreme umirilo in bo povečini sončno. Od četrtka pa se bo približevala nova hladna vremenska fronta in se bo znova poslabšalo. Arso je za četrtek in petek za Slovenijo že objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.