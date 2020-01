Avstrijka že ne bo ministrica ...

Boris Jaušovec (Večer) je eden redkih novinarjev dnevnega časopisja, ki je v Sloveniji poglobljeno ocenil nedavno izvolitev ministrice Angelike Mlinar v luči odnosov med matico in Slovenci v sosednjih državah. Škoda, da je glavnina njegovih kolegov to vprašanje spregledala. V Mladini velja prebrati kolumno Vlada Miheljaka z naslovom Mlinarjeva hči (slovenska tragikomična povest). Miheljaka niso presenetile pričakovane kritike, ki so na račun ministrice prišle iz vrst desnice, pač pa pomisleki stranke Levice, posebno njenega vodje Luka Mesca, »ki je pri napadu na Mlinarjevo ubral desničarsko retoriko o naših in njihovih«.

Nespodobne in nesramne besede, ki smo jih na račun Angelike Mlinar slišali v parlamentarnih odborih in nato v Državnem zboru, nimajo nič skupnega še s tako ostrim političnim soočenjem. Res je, kot je pravilno izpostavil kolega Peter Verč, da poslanci ne govorijo v imenu cele Slovenije, in hvala bogu, da ni tako. Ko slišiš razgretega poslanca, ki v televizijske kamere vpije, »to pa že ne, Avstrijka ne more biti ministrica v Sloveniji« ali neverjetno izjavo, da bo »po izvolitvi Mlinarjeve sledil anschluss« (priključitev Slovenije Avstriji po zgledu nacistične Nemčije), pa ti ni vseeno.