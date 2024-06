Avtobusa vozila z napako na zavorah in na krmilnem mehanizmu

Med nedavnim poostrenim nadzorom so inšpektorji in policisti pregledali skoraj 300 avtobusov in ugotovili številne nepravilnosti. Avtobusi niso bili tehnično brezhibni, niso vozili na določenih linijah, poleg tega so ugotovili še kršitve socialne zakonodaje, saj vozniki niso upoštevali določil o obveznem počitku, zabeležili so tudi manipulacije s tahografi, poročajo Primorske novice. Odkrili so tudi delo na črno.

Uslužbenci inšpektorata za infrastrukturo in finančne uprave ter policisti so 22. in 23. maja izvajali usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Pregledali so 293 avtobusov, od tega 97 avtobusov domačih prevoznikov, 143 avtobusov evropskih prevoznikov in 53 prevoznikov iz tretjih držav. Sodelovali so tudi inšpektorji z inšpektorata za delo in inšpektor za javni potniški promet ter Darsovi nadzorniki, ki so opravljali cestninski nadzor ter preusmerjali vozila na kontrolne točke.

Podrobnejši pregledi avtobusov so razkrili, da nekateri niso bili tehnično brezhibni. Dva avtobusa so po izrednem tehničnem pregledu izločili iz prometa, saj so na njih ugotovili kritične napake na zavornem sistemu in krmilnem mehanizmu.

Ugotovili so številne nepravilnosti pri izvajanju mednarodnih prevozov potnikov v cestnem prometu. Nekaterih linij niso izvajali, druge so opravljali v nasprotju z dovoljenjem oziroma voznim redom ter nepravilno izpolnjevali potniške spremnice. Zabeležili so tudi kršitve določb socialne zakonodaje, predvsem pomanjkljive podatke za zadnjih 28 dni, ki jih mora voznik predložiti nadzornikom, pa zatajitve podatkov.

Nekateri vozniki niso imeli dovolj tedenskega počitka. Naleteli so tudi na zaposlovanje voznikov avtobusov na črno. Prav tako so naleteli na primere vožnje z drugo voznikovo kartico, vožnje brez kartice, nepravilno uporabo preklopnih mehanizmov na tahografu, nepravilnosti pri ročnih vnosih v tahograf. Nadzor so oba dneva izvajali sočasno na vseh krakih avtocestnega omrežja, sodelovala je tudi posadka policijskega helikopterja.