Na avtocesti A23 med Tabljo in Ukvami v smeri Trbiža sta malo po 8. uri trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer je tovor železnih kolutov padel na vozišče in se je razlilo dizelsko gorivo. Avtomobiliste izločajo pri Tablji in lahko nadaljujejo vožnjo po državni cesti št. 13 ter se na avtocesto vrnejo na uvozu Trbiž sever. Tovorna vozila pa se lahko vrnejo na avtocesto šele na vozlišču pri Podkloštru. Na kraju nesreče so trenutno reševalci, policisti in osebje družbe Autostrade per l’Italia.