Tržačan Dušan Bordon dobil spomenik

V občini Caprese Michelangelo v Toskani so osemdeset let po njegovi smrti postavili spomenik tržaškemu antifašistu Dušanu Bordonu, voditelju garibaldinske partizanske brigade Pio Borri. Na spomeniku je vklesano tudi ime njegovega ruskega soborca Pjotra Fesipoviča. Glavni pobudnik obeležja je bil nekdanji župan toskanskega kraja Antonio Acquisti, postavilo ga je Vsedržavno združenje italijanskih partizanov ANPI ob sodelovanju krajevnih občin ter s pomočjo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Odkritja so se udeležili tudi učenci in učitelji koprske osnovne šole, ki nosi ime po Bordonu.

Dušan Bordon je bil skupaj z bratom Radom in drugimi Slovenci interniran v Renicciju. Nekaj dni pred kapitulacijo Italije 8. septembra 1943 sta brata Bordon z večjo skupino internirancev pobegnila in se pridružila partizanom. Dušan se je povzpel na vrh partizanske brigade, ki je aprila leta 1944 padla v fašistično zasedo. Dušan in Pjotr sta padla, medtem ko sta z orožjem varovala umik drugih borcev. Njuni trupli so odpeljali na bližnje pokopališče in pokopali.

Po vojni so na grob postavili spominsko ploščo z njunima imenoma. Ko so decembra leta 1973 posmrtne ostanke prenesli v Sansepolcro, so marmorno ploščo na podstavku prenesli k zidu pred vhodom na pokopališče. Čez čas se je plošča prelomila in oba dela so zavrgli za stranski zid. Desetletja je veljala za izgubljeno, vse do marca leta 2019, ko sta ju med brskanjem ob pokopališkem zidu našla domačin in učitelj zgodovine na šoli Dušana Bordona Zdravko Marenčič.