Radarji so na avtocesti A4 minulo nedeljo v samih dveh urah zabeležili kar 397 kršitev hitrosti. Prometna policija pripravlja zapisnike in globe, ki jih bodo v bližnji prihodnosti odposlali kršiteljem. Radarje so iz varnostnih razlogov namestili na odseke, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu in je cestišče zoženo, sporoča prometna policija, ki je tudi ugotovila 17 kršitev zaradi vožnje ob uporabi mobilnega telefona in 38 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu.