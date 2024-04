»Meja s Slovenijo za desnico še vedno tabu tema«

Debatno srečanje, ki ga je časnik Delo namenil Primorski in čezmejnemu povezovanju, je bilo zelo raznoliko. Preveč raznoliko, da bi poglobilo posamezna vprašanja, a dovolj zanimivo, ker je izpostavilo nekatere teme, ki sodijo v ta prostor in ki od blizu zanimajo tudi slovensko manjšino v Italiji. Predvsem to, kaj pomeni danes obmejnost (ali primejnost), kako ta pojem zelo različno tolmačijo na desnici in levici in kako zgodovinski spomini še vedno negativno pogojujejo odnose med Italijo in Slovenijo, predvsem v mejnih okoljih.

S tega vidika so bila zanimiva stališča slovenske senatorke Demokratske stranke (DS) Tatjane Rojc in evroposlanca stranke Socialnih demokratov (SD) Matjaža Nemca. Na srečanju, ki sta ga vodila novinarka Dela Nataša Čepar in sodelavec spletne postaje Metina lista Aljaž Pengov Bitenc, so sodelovali še predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, dekan Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani Peter Vidmar ter rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar.

Italijanska desnica je mejo z Jugoslavijo doživljala kot »sveto vzhodno mejo«, zato ni imela občutka za obmejne odnose, kaj šele za sodelovanje, ki ji je bilo tuje in ga je zato, kolikor je mogla, zavirala. S samostojno Slovenijo so se stvari spremenile, a še vedno prepočasi, je poudarila senatorka Rojc, ki veliko pričakuje od novogoriško-goriške EPK 2025. Boji se sicer, da politiko Bratov Italije na tem področju kroji in usmerja »kolega senator«, ki ga ni poimensko navedla. V mislih je imela Roberta Menio. Enako je bilo stališče evropskega poslanca Nemca, ki je doma iz okolice Nove Gorice. Vedno je »dihal« pozitivno obmejno miselnost, ki ga je bogatila in ne obremenjevala.