Na pot spomina so krenili iz tržaške Rižarne

Potovanj spomina do Krakova in Auschwitza se je v Italiji že udeležilo veliko dijakinj in dijakov. Med njihovimi pobudniki je tudi združenje 47-04, ki je svoj Memobus prvič organiziralo pred desetimi leti (2014) in ga od takrat dalje redno izvedlo z izjemo covidnega leta 2021; leta 2020 se je prvo potovanje zaključilo tik pred pandemijo, dve potovanji pa sta žal odpadli. Letošnja pomembna novost je bilo potovanje spomina v celoti v slovenskem jeziku (izjema je bila le ogled taborišča Auschwitz-Birkenau, kjer slovenskih vodičev ni); namenjeno je bilo torej slovenskim šolam Tržaške in Goriške. Da se je izziv uresničil, je tudi zasluga Občine Devin - Nabrežina, ki je privolila v sodelovanje in omogočila delno kritje stroškov na podlagi razpisa Dežele FJK, na katerega se je prijavila. Odbornica za kulturo Marjanka Ban je udeležence potovanja pozdravila ob odhodu iz tržaške Rižarne. Od 13. do 17 marca je tako 47 dijakinj in dijakov licejev Prešeren in Slomšek ter tehničnega zavoda Stefan iz Trsta in liceja Gregorčič-Trubar ter tehniških zavodov Cankar-Vega-Zois iz Gorice odpotovalo v spremstvu profesorjev. Na pot so se pripravili med predavanji, ki jih je vodil zgodovinar Štefan Čok. Ob njem sta dijake spremljala še Ylenia Pagan in Marco Reglia; vsi trije sodelujejo z združenjem 47-04. Pot jih je iz Rižarne vodila do krakovske judovske četrti, geta in taborišč Auschwitz-Birkenau.

Pričevanja dijakov v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.