Baby boom mladih delfinčkov

Piransko društvo Morigenos je minuli konec tedna sporočilo, da se je začela sezona »baby booma« delfinov. »Z veseljem sporočamo, da smo v zadnjem mesecu srečali kar nekaj mamic z novorojenimi mladiči. Novorojenčkov ne prepoznamo le po njihovi majhnosti, temveč tudi po navpičnih črtah, poporodnih lisah, ki označujejo način, kako je bil mladiček nameščen znotraj maternice (poporodne gube). Te črte po nekaj mesecih izginejo,« so zapisali.

Ob vesti, da doživlja morje v Tržaškem zalivu porodniški val morskih sesalcev, so raziskovalci Morigenosa objavili nekaj nasvetov, kako naj se obnašamo, če srečamo delfine z mladičem. »Če srečate skupino delfinov z mladičem, je pomembno, da jih ne zasledujete,« so poudarili. Delfine je treba pustiti pri miru, da lahko mamice dojijo mladiče. Te bodo dojile dve do tri leta, malčki pa so zelo ranljivi, če pride do ločitve od mamic. Povečan promet na slovenski obali in v Tržaškem zalivu je itak nevaren za delfine kot tudi zvoki plovil. Ti se pogosto prekrivajo z zvoki, ki jih delfini uporabljajo za komunikacijo in orientacijo, kar poveča nevarnost nesreč, tako da naj plovila plujejo najmanj 100 metrov od delfinov.