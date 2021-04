Benečija se bori za preživetje

Z zaščitnim zakonom je italijanska država priznala Slovence na Videmskem, Beneška Slovenija pa je danes na robu preživetja. To je žalosten paradoks zaščite, ki ji je ob 20-letnici izglasovanja slovenska televizija namenila oddajo Dve desetletji zaščitnega zakona: od sprejetja do uporabe, ki je delo slovenskega novinarskega in programskega oddelka deželnega sedeža RAI. Pri oddaji, ki bo znova na ogled v četrtek ob 21. uri na programu RAI 3 bis, sta sodelovali SKGZ in SSO, zanju je to osrednji dogodek obeležitve te zgodovinske prelomnice za Slovence v Italiji.