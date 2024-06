Berlinguer je imel rad Slovence

Pred štiridesetimi leti je na današnji dan po tridnevni agoniji v bolnišnici v Padovi umrl Enrico Berlinguer, tedanji vsedržavni sekretar Komunistične partije Italije, eden velikih protagonistov povojnega italijanskega političnega življenja. Kako je Berlinguerjeva smrt boleče odmevala tudi med Slovenci v Italiji, je mogoče razumeti iz tedanjega pisanja Primorskega dnevnika. Vsedržavnemu sekretarju KPI je bilo namenjenih veliko člankov. Marsikomu je ostal globoko v spominu njegov dvodnevni obisk na Tržaškem konec maja leta 1982. Bile so volitve in imel je govor na Velikem trgu v Trstu. A pozornost je hotel posvetiti tudi ljudem tržaškega Krasa in Brega. Obiskal je Križ, Dolino in Trebče.

V Trebčah se je takrat Berlinguer srečal s predstavniki osrednjih slovenskih organizacij in društev, v Dolini je pred spomenikom počastil tamkajšnje padle za svobodo, večerjal je v kriški ribji gostilni Lampara. Tam mu je zapel dekliški zbor Vesna pod taktirko Pije Cah. Berlinguerja je povabila, naj tudi sam nekaj zapoje, a tega ni storil. Slovenska problematika mu je bila pri srcu in veliko mu je bilo do tega, da pride do sprejetja zakonske zaščite pravic naše skupnosti, ki je ni dočakal.